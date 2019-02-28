Отмена статьи о незаконном обогащении: в САП рассказали, какие дела придется закрыть

Глава САП Назар Холодницкий, фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n118776-otmena-stati-o-nezakonnom-obogaschenii-v-sap-rasskazali-kakie-dela-pridetsya-zakryt.html

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Результатом недавнего решения Конституционного суда об отмене ст. 368−2 Уголовного кодекса («Незаконное обогащение») станет прекращение уголовного преследования ряда лиц.

В частности, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) закроют производства, в которых подозрение еще не сообщено. Еще не переданные в суд дела, где уже есть подозреваемые, закроет Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Дела, которые уже находятся в суде, ждет изменение обвинения или отказ от него. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что в суде сейчас рассматриваются четыре дела о незаконном обогащении. В трех из них — в отношении судьи из Луганской области Руслана Юхимука, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой придется пересмотреть доказательную базу и установить, удастся ли переквалифицировать обвинение хотя бы на декларирование недостоверной информации (ст. 366−1 Уголовного кодекса), что является легким преступлением, фактически не представляющим опасности для субъектов.

Относительно четвертого производства, касающегося бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, которому инкриминировалось лишь незаконное обогащение, уже на следующем заседании суда САП придется отказаться от этого обвинения.

Напомним, во время вчерашнего брифинга генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что более чем за три года действия ст. 368−2 НАБУ не удалось привлечь к ответственности за это правонарушение ни одно лицо. По мнению Луценко, это свидетельствует, что закон не соответствовал практике юридического применения.