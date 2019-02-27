Отмена статьи о незаконном обогащении: общественные организации бьют тревогу, власти успокаивают

Конституционный суд недавно решил отменить ст. 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса, фото: SCM.dk

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Racurs.ua

Борцы с коррупцией призывают Конституционный суд «не ставить будущее Украины под угрозу».

Об этом говорится в совместном обращении 11-ти ведущих антикоррупционных организаций, которое появилось в связи с недавним решением Конституционного суда отменить ст. 368−2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса.

Эта статья предусматривает наказание за незаконное обогащение чиновников.

Антикоррупционеры отмечают, что отмена ст. 368−2 будет означать полную амнистию для всех должностных лиц с сомнительными доходами и таким образом нивелирует достижения в борьбе коррупцией в Украине, поскольку соответствующее решение Конституционного суда будет иметь обратное действие во времени.

В частности, будут закрыты не менее 50-ти дел относительно вероятного обогащения, которые сейчас расследует НАБУ, а также будут закрыты производства по всем делам, которые сейчас рассматриваются в судах.

Кроме того, все субъекты электронного декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные после начала действия ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции.

Президент Украины Петр Порошенко планирует вскоре подать в Раду новый законопроект о статье о незаконном обогащении, который учтет замечания Конституционного суда. Об этом сегодня заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает агентство «РБК-Украина».

По ее словам, соответствующий законопроект будет внесен в Раду сразу после того, как его напишут специалисты.

Генпрокурор Юрий Луценко во время сегодняшнего брифинга отметил, что соответствующее решение Конституционного суда не стало неожиданностью.

«Наш фантастический комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения», — отметил Луценко.

По его словам, НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одно лицо.

«Юристы называют такие статьи „мертвыми“ — то есть теми, которые нельзя применить на практике», — отметил генпрокурор и добавил, что поддерживает намерение президента немедленно внести в парламент новый действенный и эффективный законопроект.

Напомним, Конституционный суд решил, что ст. 368−2 Уголовного кодекса не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности.