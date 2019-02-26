Суд отменил статью о незаконном обогащении. Фото: Инфоиндустрия

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Конституционный суд отменил ст. 368−2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Служители Фемиды решили, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Об этом 26 февраля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на независимые источники.

Суд решил, что ст. 368−2 УКУ якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как украинское законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на сторону обвинения.

Отмечается, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 депутатов Верховной Рады, интересы которых представлял нардеп Павел Пинзеник. Под представлением, в частности, подписались представители «Оппозиционного блока» Дмитрий Колесников и Игорь Шурма, народный депутат из «Видродження» Антон Киссе и политики из «Народного фронта» Максим Поляков и Евгений Дейдей.

В пресс-службе суда пока не подтвердили и не опровергли информацию о результатах заседания.

Напомним, в 2018 году Конституционный суд Украины рассмотрел представление уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Основному закону отдельных положений ч. 2 ст. 8 и ч. 4 ст. 16 закона «Об обращениях граждан». Суд постановил отменить законодательную норму, которая позволяла госорганам не рассматривать жалобы недееспособных лиц.