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Национальные дружины. Фото: Нацкорпус у Facebook
Активисты устроили митинг возле дома сына фигуранта журналистского расследования о коррупции в «Укроборонпроме» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n118677-aktivisty-ustroili-miting-vozle-doma-syna-figuranta-jurnalistskogo-rassledovaniya-o-korrupcii.htmlRacurs.ua
Акция «Разворовываешь оборону Украины — отрубим руки!» проходит под Киевом во вторник, 26 февраля.
Несколько сотен активистов зашли на территорию коттеджного городка «Золотые ворота» в поселке Козин. В этом населенном пункте проживает президент Украины Петр Порошенко, его ближайшее окружение и разные чиновники. Представители «Нацдружин» устроили митинг под усадьбой сына первого заместителя Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского, который может быть причастным к масштабному хищению бюджетных средств в оборонной сфере страны и к российской контрабанде. Об этом говорится на странице движения «Национальные дружины» в Facebook.
Активисты скандируют «Мародерам смерть!», дом фигуранта журналистского расследования охраняют вооруженные охранники. Также на месте дежурят около сотни сотрудников полиции — спецназовцы из тактического подразделения «ТОР».
Напомним, журналисты проекта «Наші гроші» обнародовали расследование касательно хищения в украинской армии. Им удалось узнать, что деньги оборонных предприятий в Украине разворовываются, а чиновники получали откаты с поставок оборонной техники. По информации журналистов, близкое окружение действующего президента Петра Порошенко причастно к коррупции в «Укроборонпроме» и к контрабанде запчастей из Российской Федерации.
После огласки президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает отстранение одного из фигурантов первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Чиновника отстраняют на время проведения расследования.
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