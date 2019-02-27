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Кернес обматерил экс-депутата. Фото: Вести

Кернес матерился на заседании горсовета (ВИДЕО)

27 фев 2019, 14:35
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Мэр Харькова Геннадий Кернес обматерил бывшего депутата Дмитрия Маринина, который выступал против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Маринин призывал харьковчан устроить акцию неповиновения, а депутатов не слушать «наперсточника», передает MyKharkov.

В ответ на это Кернес обвинил экс-депутата в неумении разговаривать с людьми и сказал в его адрес: «Ты кнопка, бл*ть».

Отметим, что это не единственный конфликт во время заседания горсовета. До этого Кернес конфликтовал с депутатом Тарасом Ситенко. Причиной конфликта стало обвинение Кернеса в нарушении порядка рассмотрения вопросов на заседании. Он отменил комментарии и доклады по вопросам и ставил их один за другим на голосование. Ситенко заявил о нарушении, а Кернес попросил его удалиться из зала.


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