Андрей Клюев, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n118707-klueva-iskluchat-iz-sankcionnogo-spiska-evrosouza-smi.html

Racurs.ua

Бывшего главу Администрации президента Украины времен Януковича Андрея Клюева Евросоюз исключит из своего санкционного перечня.

Соответствующее решение будет оформлено на следующей неделе. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

По информации Йозвяка, санкции против самого экс-президента Украины Виктора Януковича и 11-ти его соратников будут продлены еще на один год.

На прошлой неделе Йозвяк сообщал, что Евросоюз может разморозить активы Клюева.

Клюев стал главой Администрации президента в январе 2014 года, а уже в конце февраля был уволен Александром Турчиновым, назначенным Верховной Радой исполняющим обязанности президента Украины после бегства Януковича.

В начале марта того же года Евросоюз, по подозрению в незаконном использовании бюджетных средств, ввел санкции против Януковича и его ближайших соратников — всего 17 человек, среди них был и Клюев.

Напомним, в январе 2016 года Верховная Рада поддержала представления прокуратуры о привлечении брата Андрея Клюева Сергея к уголовной ответственности, задержании и аресте.