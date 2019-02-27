Саммит США и КНДР: все, что нужно знать о вьетнамской встрече Трампа и Кима (ФОТО, ВИДЕО) /

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Racurs.ua

Сегодня в столице Вьетнама городе Ханой начались двусторонние переговоры президента США Дональда Трампа и лидера-диктатора КНДР Ким Чен Ына. Главная тема вьетнамской встречи — денуклеаризация Корейского полуострова, вероятно, в обмен на ослабление международных санкций против Пхеньяна.

Доминирующая позиция Вашингтона накануне этих переговоров была омрачена скандальным заявлением бывшего адвоката президента США Майкла Коэна, в которой фигурант расследования о влиянии России на американские выборы назвал Трампа «расистом» и «лжецом».

Встреча Трампа и Кима в Ханое 27−28 февраля станет второй — первые переговоры они провели в июне прошлого года в Сингапуре. Ранее сообщалось о том, что глава США с «нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном».

Что известно о встрече Трампа и Ына

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить денуклеаризацию Пхеньяна и взаимодействие между странами. Ын выразил уверенность в «хорошем результате» саммита, а эту встречу назвал «смелым решением» Трампа. Американский лидер в ответ похвастался журналистам «прекрасными отношениями» с Кимом, добавив, что эта встреча будет «очень успешной».

Президент США сообщил, что, несмотря на жалобы относительно темпов продвижения ядерного разоружения КНДР, он «доволен» ходом событий, пишет The Guardian.

Вчера Ын и Трамп прибыли в столицу Вьетнама город Ханой. Трамп прилетел вечером самолетом, а Ким Чен Ын прибыл на бронированном поезде.

Вьетнамский саммит — вторая встреча лидеров США и КНДР. Первый исторический саммит Трампа и Ына состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Тогда стороны говорили о необходимости денуклеризации Корейского полуострова и даже подписали документ, «сообщающий о новом старте». Ким подтвердил намерение «поддержать позицию прочного и стабильного мира». Трамп же гарантировал Пхеньяну безопасность в обмен на ядерное разоружение.

Первая вьетнамская встреча Трампа и Ына начнется в 18.30 по местному времени. Накануне ужина политики проведут встречу «тет-а-тет», которая продлится 20 мин. За ужином в Metropole Hotel стороны обсудят некоторые вопросы прежде чем продолжить переговоры 28 февраля. Оба лидера прибыли на встречу в сопровождении двух топ-чиновников. Источники CNN сообщают, что шеф-повара долгое время не получали утвержденное меню для ужина Кима-Трампа, поскольку чиновники США и КНДР (особенно Белый дом) старались максимально «упростить» меню.

Трамп сегодня утром провел встречу с чиновниками Вьетнама и подписал торговые соглашения. Затем у него были четыре «свободных» часа накануне запланированного ужина с Ыном.

Переговоры Вашингтона и Пхеньяна проходят на фоне нового скандала о вмешательстве РФ в американские выборы, поскольку бывший адвокат Трампа Майкл Коэн 27 февраля будет свидетельствовать на заседании комитета Конгресса. Накануне этого заседания Коэн обнародовал заявление, в котором назвал президента США «расистом» и «лжецом», который знал о том, что в WikiLeaks попала переписка штаба Клинтон. Трамп свой ответ традиционно написал в Twitter, заявив, что Коэн был одним из многих юристов, «к сожалению» его представлявших. По словам Трампа, Коэн «делал плохие вещи, которые не имеют к нему никакого отношения».

Что на столе переговоров?

Незадолго до встречи с Ким Чен Ыном Трамп анонсировал «потрясающий» потенциал нового соглашения. Вероятно, стороны будут обсуждать сокращение ядерного арсенала КНДР, что позволит частично снять международные санкции с Пхеньяна. В то же время, как отмечают эксперты, Трамп в любом случае объявит о блестящих и триумфальных достижениях встречи с Кимом на фоне скандала вокруг заявления его экс-адвоката. Таким образом американский президент надеется отвлечь внимание от «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Аналитики опасаются, что Трамп, который стремится «задобрить деспотов», и которого дома ждут перипетии из-за заявлений Коэна, может пойти на уступки во время встречи во Вьетнаме.

Накануне саммита Трамп заявил, что он вместе с Ким Чен Ыном будет работать над решением вопроса о полной денуклеризацию, которая позволит «Северной Кореи стать экономическим центром». Президент США также считает, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезными в решении этого вопроса.

Самые забавные моменты вьетнамской встречи

Во вторник, 26 февраля, Ким Чен Ын и Дональд Трамп прибыли в столицу Вьетнама Ханой. Трамп прилетел вечером самолетом, а Ким Чен Ын прибыл на бронированном поезде. С прибытием северокорейского диктатора связаны несколько забавных случаев. В частности, СМИ заинтересовала остановка «на перекур» Ына в Китае.

Также внимание СМИ привлекло поведение охранников Ына, один из которых во время выхода лидера КНДР из бронированного поезда в Ханое сначала затормозил, а затем резко рванул вслед за Ыном.

Уже традиционно охрана Кима устраивает марафон во время его зарубежных визитов, формируя человеческий щит вокруг его автомобиля. По аналогичной схеме состоялся и визит Ына в Ханой — охранники снова бегали за черным лимузином своего лидера.

Австралийского двойника Кима Говарда Икс депортировали из Вьетнама накануне саммита. Он прибыл в Ханой вместе с двойником Трампа Расселом Уайтом на прошлой неделе, и организовал фальшивый саммит на лестнице оперного театра вьетнамской столицы. Говард Икс заявил, что его депортация связана с отсутствием чувства юмора у Ким Чен Ына.

Государственные СМИ Северной Кореи в среду написали о приезде Ким Чен Ына в Ханой. Пресса КНДР обычно освещает поездки Ына с некоторым опозданием, хорошо изучив все фото и информацию. На этот раз государственная газета Rodong Sinmun обнародовала на первой странице 13 фотографий о приезде Кима во Вьетнам и визит в посольство Северной Кореи в Ханое.