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В Германии провели спецоперацию по спасению слишком толстой крысы. Фото: gallery.world

Крыс Реми уже не тот: в Германии провели спецоперацию по спасению слишком толстого грызуна (ФОТО, ВИДЕО)

27 фев 2019, 14:01
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В Германии провели спецоперацию по спасению толстой крысы, застрявшей в отверстии канализационного люка в городе Бенсхайм.

Чтобы извлечь крысу, понадобилась бригада пожарных и представитель организации по спасению животных. Совместными усилиями они освободили грызуна из ловушки. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Спасенная крыса. Фото: BERUFSTIERRETTUNG RHEIN NECKAR

Как оказалось, грызун застрял в люке из-за накопившегося зимнего жира: его бедра не пролезли в отверстие. Активными движениями крыса только навредила себе и застряла еще больше. Сотрудники службы спасения открыли люк и вытащили грызуна через нижнюю его часть.

Местные жители были удивлены, что для спасения обычного грызуна было потрачено столько ресурсов и времени. Однако, защитники животных уверены, что все живые существа заслуживают уважения.

Спасенного грызуна сфотографировали, а затем отпустили на свободу. Спецоперация получила много позитивных откликов в социальных сетях.

Напомним, ранее украинские пожарные провели на Закарпатье операцию по спасению кота. Домашнего любимца достали из 20-метрового заброшенного колодца.


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