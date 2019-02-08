В США испытали гаубицу с дальностью стрельбы более 100 км (ВИДЕО)

Выстрел из гаубицы «Паладдин», фото: janes.com

https://racurs.ua/n117920-v-ssha-ispytali-gaubicu-s-dalnostu-strelby-bolee-100-km-video.html

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Американские военные испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы более 100 км.

Испытания проходили в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA), предусматривающей значительное улучшение стандартной американской гаубицы «Паладдин», которая обеспечивает огневую поддержку на уровне бригады, боевых команд и подразделений. Об этом сообщает Defence Blog.

Кроме США, «Паладдин» также является основной самоходной гаубицей в странах NATO.

Главной целью ERCA является улучшение дальнобойности, живучести, точности и скорости стрельбы артиллерии.

Новое артиллерийское орудие имеет удлиненный ствол пушки и новый активно-реактивный снаряд XM1113.

Видеозапись испытаний 5 февраля опубликовала в Твиттере пресс-служба полигона американской армии Юма, расположенного в штате Аризона. В сообщении отмечается, что высокоточное дальнобойное оружие является приоритетным направлением модернизации американской армии.

Была ли поражена цель, не сообщается. На самом видео этого также не видно из-за поднятой мощным выстрелом стены пыли.

Напомним, в 2016 году в Украине создали инновационный модуль дистанционного управления оружием.