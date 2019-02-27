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Ракурс
Воздушный бой между Индией и Пакистаном. Фото: ТСН

Воздушный бой над Индостаном: индийские военные заявили о сбитом пакистанском самолете

27 фев 2019, 13:52
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В МИДе Индии заявили о том, что военные индийской армии сбили один пакистанский военный самолет во время битвы в небе.

Индийским МиГ-21 сегодня был сбит один пакистанский истребитель, сообщают в индийском ведомстве, передает ТАСС.

Также в МИД Индии сообщили, что в результате воздушного боя индийская армия потеряла один МиГ-21, а пилот пропал без вести.

Ранее была озвучена позиция Пакистана. Сообщалось, что пакистанские военные сбили два индийских самолета в небе над спорной территорией Кашмир. Один из самолетов упал на пакистанскую территорию и пилота захватили в плен. В то же время в Индии отмечают о том, что проверяют информацию о месте нахождения пропавшего пилота.

На обострение конфликта между Индией и Пакистаном отреагировали в США. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что общался с министрами иностранных дел Индии и Пакистана и призвал их страны избегать эскалации конфликта любой ценой.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента в небе индийская армия была приведена в боевую готовность, а также обе страны закрыли воздушное пространство.


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