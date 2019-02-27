Пакистан заявляет об уничтожении двух индийских самолетов и захвате в плен пилота

Обостряется противостояние между Индией и Пакистаном в Кашмире, фото: GoodFon

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Пакистанские военные заявляют, что сегодня сбили два индийских военных самолета в небе над спорным регионом Кашмир и захватили в плен одного из пилотов.

Отмечается, что самолеты нарушили воздушное пространство Пакистана. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

По словам представителя армии Пакистана Асифа Гафура, один из самолетов упал на контролируемую Пакистаном территории Кашмира, второй — на подконтрольную Индии.

Комментируя этот инцидент, в МИД Пакистана заявили, что не хотят обострения ситуации, однако готовы такому развитию событий.

Ранее Индия заявляла о пересечении линии контроля в Кашмире, фактически являющейся границей между двумя государствами в этом регионе, пакистанскими военными самолетами, которых удалось оттеснить.

В последние дни в конфликтном регионе Кашмир, расположенном на северо-западе полуострова Индостан, начало обостряться напряжение между Индией и Пакистаном. На прошлой неделе более 40 индийских военных в Кашмире погибли в результате атаки смертника. Ответственность за нападение взяла базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мохаммад». Тогда в Индии заявили, что Пакистан способствует деятельности боевиков, а 26 февраля индийские военные самолеты нанесли авиаудар по городу Балакот, расположенному в 80 км от кашмирской линии контроля. В МИД Индии заявили, что целью авиаудара были боевики, готовившие новые атаки. В ВВС Пакистана тогда сообщили, что авиаудар был нанесен по лесной местности и обошлось без погибших и пострадавших.

Сегодня пакистанские полицейские заявили о гибели шести гражданских вследствие совершенного индийскими военными обстрела подконтрольной Пакистану территории Кашмира.