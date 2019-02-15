Масштабный теракт произошел в Индии: в результате атаки смертника погибли более 40 силовиков (ФОТО, ВИДЕО)

Кровавый теракт в Индии унес жизни более 40 человек. Фото: ГолосUA

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Масштабный теракт произошел в Индии на автомагистрали в районе Пулвама. Террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн рядом с колонной полицейских автобусов.

Взрывом уничтожило два автобуса, в результате теракта погибли 44 полицейских. Этот теракт стал крупнейшим за десятки лет нападением на силы безопасности в спорном регионе Кашмир. Ответственность за нападение на себя взяла базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мохаммад». Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что гибель полицейских не останется без ответа. Кроме того, чиновник осудил это подлое нападение.

В Нью-Дели считают, что к теракту причастен Пакистан. Индийская власть обвиняет Исламабад в том, что он поддерживает боевиков в Кашмире — регионе, который является местом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны претендуют на эту территорию.

В Пакистане обвинения в поддержке террористов отвергают, заявляя, что лишь оказывают жителям Кашмира дипломатическую помощь.

Напомним, 13 февраля произошел кровавый теракт в юго-восточной иранской провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном. Смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Террорист направил машину на автобус, в салоне которого находились военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции.