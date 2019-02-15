Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дарий Крайчич и украденный сэндвич, фото — vijesti.rtl.hr

Депутат парламента Словении сложил полномочия после того, как не дождался продавца и украл сэндвич

15 фев 2019, 10:37
999

Депутат партии большинства парламента Словении «Список Марьяна Шареца» Дарий Крайчич лишился полномочий после скандала, который произошел с ним в магазине.

Крайчич заявил о сложении депутатских полномочий после того, как его обвинили в краже сэндвича, сообщает BBC.

Депутат пояснил, что работники магазина в Любляне игнорировали его и не спешили обслуживать. Поэтому он решил уйти и не рассчитаться за сэндвич.

«Они обращались со мной, как с воздухом. Я решил проверить систему безопасности и вышел с сэндвичем на улицу. Тогда я простоял, наверное, минуты три у прилавка», — пояснил экс-депутат.

При этом работники магазина разговаривали между собой. Кражу не заметили. Крайчич рассказал о ситуации своим коллегам на заседании комитета. Депутаты посмеялись, но председатель фракции «Список Марьяна Шареца» Бран Голубович назвал действия Крайчича неприемлемыми.

Депутат назвал свое поведение «социальным экспериментом» и по собственному желанию сложил депутатские полномочия. Во фракции прокомментировали, что действия их депутатов должны соответствовать «высоким этическим стандартам партии».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...