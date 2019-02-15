Facebook оштрафуют в США на рекордную сумму. Фото: pexels.com

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Racurs.ua

Многомиллиардный штраф ждет корпорацию Facebook Inc. (Фейсбук) из-за скандальной утечки данных миллионов пользователей соцсети.

Федеральная торговая комиссия (независимое правительственное агентство США) и руководство «Фейсбука» сейчас согласовывают конкретную сумму штрафа, который будет наложен на корпорацию. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Пока стороны не согласовали конкретную сумму. Однако источники утверждают, что речь идет на рекордных выплатах в истории корпорации.

Как известно, весной 2018 года Facebook оказался в центре скандала из-за утечки данных 87 млн пользователей. Информацию получили третьи лица. Тогда Цукерберг признал свою ошибку в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и Европейском парламенте. Основатель соцсети заявил, что им все труднее противостоять фейковым новостям и манипуляциям извне, в частности из России.

В октябре прошлого года фонды-держатели акций компании Фейсбук поддержали предложение отстранить генерального директора Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Такое решение поддержали и финансовые институты США, в частности, казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, ревизор города Нью-Йорк.

Управление комиссара по информации Великобритании 25 октября 2018 года наложило на компанию «Фейсбук» штраф в размере 500 тыс. фунтов стерлингов.