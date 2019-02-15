Годовщина завершения бойни: 30 лет назад СССР вывел войска из Афганистана (ФОТО, ВИДЕО)

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу, фото — Википедия

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Сегодня исполняется 30 лет с официального дня завершения вывода войск СССР из Афганистана. Афганская война Советского Союза длилась в 1979—1989 годах.

Именно 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу. Генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим границу двух стран на Мосту дружбы.

В действительности же на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к афганским моджахедам, так и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод и вернувшиеся на территорию СССР до апреля 1989 года.

В 1988 году власти СССР и США договорились о невмешательстве в дела Афганистана (Женевские соглашения) и в мае 1988 года начался вывод войск из Афганистана. СССР обязался вывести свой контингент в течение девяти месяцев — до 15 февраля следующего года.

В первые три месяца из Афганистана вышли 50 тыс. военнослужащих, остальные 50 тыс. вернулись в СССР до 15 февраля 1989 года.

Операция вывода войск постоянно подвергалась атакам моджахедов и за этот период были убиты 523 советских солдата. Общие потери советской группировки войск в Афганистане составили 15 тыс. убитыми и 50 тыс. ранеными, 400 военнослужащих пропали без вести. Афганистан потерял 2 млн человек, львиную долю потерь составило мирное население.

Мир в Афганистане после вывода войск СССР так и не наступил. Военные конфликты провоцировало и большое количество оружия, которым была нашпигована территория страны, а также противостояние кланов. Особенно сильно гражданская война в стране вспыхнула в 1992 году и фактически не прекращается до сих пор.

В Украине 15 февраля официально отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств — День памяти.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович накануне годовщины вывода войск назвал в Фейсбук войну в Афганистане агрессией и одним из преступлений коммунистического режима. Он считает, что сегодня упоминание о советской агрессии против другой страны не является поводом для гордости или громких празднований.