ВККСУ установила, имел ли председатель Высшего совета правосудия Бенедисюк российское гражданство

Игорь Бенедисюк, фото: Высший совет правосудия

https://racurs.ua/n118690-imel-li-predsedatel-vysshego-soveta-rosijskoe-grazdanstvo.html

Racurs.ua

Во время собеседования в Высшей квалификационной комиссии судей Украины была поставлена точка в вопросе украинского гражданства председателя Высшего совета правосудия (ВРП) Игоря Бенедисюка.

Отвечая на вопрос о том, когда он лишился российского гражданства, Бенедисюк заявил, что гражданства РФ никогда не получал.

«Поэтому сообщить, когда его лишился, тоже не могу, — подчеркнул Бенедисюк. — Могу отметить, что я гражданство Украины подтвердил в ноябре месяце, соответствующая справка есть в материалах дела, но считаю, что я его только подтвердил, а поэтому всегда имел…»

Вопрос гражданства были предметом исследования при рассмотрении дисциплинарной жалобы члена Общественного совета добродетели Романа Маселко относительно Бенедисюка. Постановлением члена Третьей дисциплинарной палаты ВРП от 28 января 2019 года жалоба оставлена без рассмотрения и возвращена жалобщику.

По словам Бенедисюка, информация о якобы наличии у него российского гражданства основывается на предположениях и неверной оценке сведений из его биографии — с августа 1991 года по апрель 1994 года он действительно находился в должности судьи 37-го военного суда Дальневосточного военного округа, куда был назначен после окончания в 1991 году Военного института Министерства обороны СССР по военно-юридической специальности. Однако на момент его назначения еще не было закона РСФСР «О гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 года, согласно которому «регистрация граждан РСФСР и выдача им соответствующих документов начинается с 1 марта 1992 года».

К тому же, ст. 10 этого закона устанавливалось, что документами, которые подтверждают гражданство РСФСР, являются удостоверение личности или паспорт гражданина Российской Федерации, а до их получения — свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий обстоятельства, указывающие на гражданство.

Бенедисюк отмечает, что никаких документов, подтверждающих российское гражданство, не получал, поскольку, согласно требованиям закона РСФСР «О всеобщей воинской повинности», военнослужащие во время прохождения службы имеют только учетные военные документы — военные билеты или удостоверение офицера, которые не содержали отметок и граф о наличии гражданства.

14 февраля 1992 года вступило в силу соглашение между государствами-участниками Содружества независимых государств (СНГ), в которое вошли большинство республик бывшего Советского Союза, о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц уволенных с военной службы или членов их семей. Согласно этому договору и нормами международного права, уволенным с военной службы лицам и членам их семей сохранялось гражданство государства-участники содружества, которое они имели до призыва или до поступления на военную службу.

Бенедисюк призывался на военную службу по территории Украины, а именно Житомирской области. До призыва он также постоянно проживал в Украине. В ноябре 1993 года подтверждено получение им гражданства Украины в соответствии с требованиями Закона «О гражданстве Украины» от 8 октября 1991 года.

Ст. 2 этого закона устанавливает, что гражданами Украины являются лица, работающие по государственному направлению, проходящие военную службу или учащиеся за пределами Украины при условии, что они проходили или доказали, что постоянно проживали ее территории, не состоят в гражданстве других государств, не позднее чем через год после вступления в силу данного закона, изъявили желание стать гражданином Украины. Бенедисюк был назначен на военную службу в суде Дальневосточного военного округа еще до принятия этого закона.

Соответствующее обстоятельство подтверждается письмом Главного управления Миграционной службы Украины в Киеве от 7 августа 2018 года.

Отмечается, что со времени провозглашения независимости нашей страны Бенедисюк пытался добиться перевода для прохождения службы в украинской армии, о чем свидетельствует наличие его обращений в органы разного уровня Украины и России. Однако судьи военных судов как СССР, так и Украины имели статус военнослужащих и носили военную форму, поэтому вопрос их перевода из-за сложности соответствующих процедур носил длительный характер.

Напомним, осенью 2017 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписание Бенедисюку о нарушении требований законодательства относительно этического поведения.