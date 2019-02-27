Облака могут исчезнуть в течение 100 лет . Фото: Популярная механика

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Слоисто-кучевые облака могут исчезнуть в ближайшие 100 лет. К таким выводам пришли ученые Калифорнийского технологического института.

Исследователи назвали условия, при которых может это произойти. В случае превышения концентрации углекислого газа (СО2) в атмосфере показателя в 1200 ppm, наступит момент, когда облака будут необратимо разрушаться, сообщает Nature Geoscience.

На данный момент уровень концентрации углекислого газа в три раза меньше критического. Однако, если посмотреть на график роста концентрации углекислого газа в атмосфере с 1955 года, то вероятность наступления «точки невозврата» не кажется таким не сбыточной. Согласно исследованиям экологов, за последние 60 лет концентрация СО2 в атмосфере увеличилась на треть. Поэтому, при существующей скорости увеличения концентрации СО2, показатель в 1200 ppm может быть достигнут в ближайшие сто лет.

Ученые также спрогнозировали, что произойдет в случае разрушения облаков. При отсутствии защитного слоя, средняя температура по всему земному шару увеличится на 8 градусов, что грозит стихийными бедствиями и массовым вымиранием животных и растений.

Также сообщается, что 55 млн лет назад был уже такой период, который получил в науке название палеоцен-эоценовый термический максимум. Тогда воды океанов стали горячими, ледники на Антарктиде растаяли, а уровень океана поднялся на несколько метров и затопил огромные территории суши.