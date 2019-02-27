На Маска подали в суд из-за твитов о планах компании

Илон Маск. Фото: iPhones.ru

https://racurs.ua/n118689-na-maska-podali-v-sud-iz-za-tvitov-o-planah-kompanii.html

Racurs.ua

На Илона Маска подали в суд из-за твитов о планах производства автомобилей компанией Tesla в 2019 году. Руководителя компании Tesla могут обвинить в неуважении к суду.

От Маска через суд будут требовать объяснений, почему он проигнорировал соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которым ему запрещается комментировать деятельность компании Tesla без согласования с юристами, сообщает Business Insider.

Указанный иск в суд распорядилась подать федеральный судья Нью-Йорка вчера, 25 февраля.

Отмечается, что несмотря на запрет, Маск поделился в Twitterпланами компании о производстве автомобилей в 2019 году. Хотя ранее в 2018 году он согласился не рассказывать в соцсетях о финансовой деятельности компании без согласования с руководством Tesla.

Ограничения в высказываниях в отношении Маска были введены после того, как он опубликовал в соцсети информацию о том, что Tesla из публичной компании может преобразоваться в частную при условии, что цена акций будет составлять около 420 долл. за штуку.