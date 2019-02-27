Конгресс США одобрил резолюцию об отмене чрезвычайного положения

Резолюцию об отмене чрезвычайного положения поддержали 245 конгрессменов, фото: Delo.ua

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Racurs.ua

Контролируемая Демократической партией США Палата представителей Конгресса приняла во вторник резолюцию, отменяющую указ президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Это решение также поддержали 13 представителей Республиканской партии, которые считают, что Трамп превысил полномочия, сообщает «Радио Свобода».

За эту резолюцию проголосовали 245 конгрессменов, против были 182. Это означает, что, вероятно, сторонникам резолюции не удастся собрать необходимые для преодоления ожидаемого вето Трампа две трети голосов членов Палаты представителей.

Теперь у верхней палаты американского парламента — Сената есть 18 дней, чтобы определиться, поддерживать ли эту инициативу. Поскольку большинство в Сенате составляют республиканцы, даже в случае полной поддержки этой инициативы сенаторами от Демократической партии нужно будет найти еще дополнительно четыре голоса. Сейчас в оппозиции к Трампу трое сенаторов-республиканцев.

Напомним, решение о введении чрезвычайного положения, которое позволит перераспределить государственные средства на строительство давно обещанной Трампом пограничной стены, было подписано 15 февраля.