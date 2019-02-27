Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Перу отменяет визы назначенным Николасом Мадуро венесуэльским дипломатам, фото: kremlinrus.ru

Перу не будет признавать назначенных Мадуро послов Венесуэлы

27 фев 2019, 08:41
999

Перу отменяет визы дипломатов, работающих в посольстве Венесуэлы, расположенном в столице страны Лиме.

Их пребывание на территории Перу станет незаконным, начиная с 9 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Перу Уго де Зела заявил в эфире одной из радиостанции, что его страна признает посла Венесуэлы, назначенного лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, которого 11 января 2019 года парламент объявил исполняющим обязанности президента, и не признает должностных лиц, назначенных президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Из-за ситуации в Венесуэле во вторник по инициативе США собрался Совет безопасности ООН. США предлагают, чтобы Совбез проголосовал на этой неделе за проект резолюции, который призывает к проведению выборов в Венесуэле и доставке гуманитарной помощи в эту страну. Однако, ожидается, что этой инициативе будут противостоять Россия и некоторые другие страны.

Накануне этого заседания специальный посланник США для Венесуэлы Эллиот Абрамс сообщил журналистам, что Вашингтон наложит больше санкций на «высокопоставленных членов режима и их финансовые операции» в течение этой и следующей недель.

Напомним, 23 февраля Мадуро объявил, что полностью разрывает отношения с «фашистским правительством» соседней с Венесуэлой Колумбии.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...