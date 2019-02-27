Первый частный луноход пережил компьютерный сбой

У лунохода Beresheet неожиданно перезагрузился бортовой компьютер

https://racurs.ua/n118686-pervyy-chastnyy-lunohod-perejil-komputernyy-sboy.html

Racurs.ua

Израильский луноход с частным финансированием Beresheet накануне выполнения орбитального маневра столкнулся с компьютерным сбоем.

Бортовой компьютер космического аппарата неожиданно перезагрузился, поэтому маневр был автоматически отменен. Об этом сообщается в твиттере космической миссии.

Инженеры анализируют причины инцидента. Отмечается, что другие системы космического аппарата работают нормально.

Beresheet был запущен в ночь на 22 февраля 2019 года с мыса Канаверал в американском штате Флорида ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Ожидается, что посадку на поверхность Луны этот космический аппарат совершит 11 апреля в северной части Моря Ясности, где расположена одна из магнитных аномалий, которую Beresheet будет исследовать. На поверхности Луны он проработает два-три земных дня.

Сбой произошел во время второго включения двигателей для коррекции орбиты. Во время первого, которое состоялось 24 февраля и длилось 30 секунд, неисправностей не зафиксировано. Всего запланированы три маневра для коррекции орбиты Beresheet.

Напомним, недавно стало известно, что Украина планирует до 2022 года запустить в космос четыре космических аппарата.