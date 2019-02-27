В Норвегии начинают поднимать затонувший после столкновения с танкером фрегат

Плавучие краны начали поднимать норвежский фрегат Helge Ingstad, фото: MSN

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Два плавучих крана начали поднимать затонувший норвежский морской фрегат Helge Ingstad, который в ноябре прошлого года столкнулся с нефтяным танкером Sola TS у юго-западного побережья Норвегии.

С тех пор фрегат лежал на морском дне, сообщает агентство Reuters.

Тогда в результате столкновения пострадали восемь человек, что привело к временному закрытию терминала по экспорту сырой нефти Северного моря, крупнейшего газоперерабатывающего завода Норвегии и нескольких морских месторождений.

Работы по подъему Helge Ingstad начались во вторник, ожидается, что они будут продолжаться от пяти до шести дней в случае спокойной погоды.

«Работа должна быть синхронизирована, поэтому краны должны быть полностью стабильными, рядом друг с другом», — отмечается в заявлении норвежских военных.

Вооруженные силы страны заявили, что проведут оценку, можно ли будет отремонтировать фрегат Helge Ingstad весом более 5,2 тыс. тонн, или нужно будет готовить ему замену.

Напомним, спасатели несколько дней пытались предотвратить затопление Helge Ingstad, однако их усилия не увенчались успехом — корабль 13 ноября 2018 года опустился на морское дно у побережья норвежского района Хордаланн. На поверхности остались лишь небольшая часть верхней надстройки корабля и антенны.