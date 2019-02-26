Курт Волкер. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n118684-ssha-i-evrosouz-priznaut-neobhodimost-usileniya-antirossiyskih-sankciy-volker.html

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Необходимость усиления санкций против Российской Федерации признают Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Над тем, чтобы поддерживать санкции против России за оккупацию автономной Республики Крым, работают в Вашингтоне и Брюсселе. Об этом 26 февраля заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает «РБК-Украина».

По словам Волкера, США и ЕС не только тщательно следят за ситуацией по соблюдению прав человека в Крыму, но и наблюдают за ситуацией с введением санкций.

«В тесном сотрудничестве с партнерами по ЕС работаем над тем, чтобы и дальше поддерживать режим санкций, связанных с Крымом. Признавая, что уже проходить пятая годовщина захвата Крыма, мы США вместе с ЕС признаем необходимость будущих санкций», — заявил Волкер.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат политику санкционного давления на Российскую Федерацию до тех пор, пока Москва не вернет Украине оккупированный полуостров Крым.

Напомним, 18 февраля Европейский Союз достиг консенсуса касательно персональных санкций за азовскую агрессию РФ, а также определил сферы, в которых ЕС окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.