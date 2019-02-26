Евровидение-2019. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n118683-ukraina-mojet-otkazatsya-ot-uchastiya-v-konkurse-evrovidenie-2019-obschestvennoe-veschanie.html

Racurs.ua

На песенном конкурсе Евровидение-2019 может вообще не быть представителя от Украины.

Сейчас Общественное вещание ведет переговоры с группой Kazka касательно участия в Евровидении, результатов переговоров пока нет. Об этом в эфире «Громадського» заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, до 8−10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, или вообще никто, Кольцова ответила: «Это может быть никто».

Напомним, в финале Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019 победила певица MARUV. Жюри отдало MARUV пять баллов, в то же время украинские зрители поддержали ее шестью баллами.

Однако, впоследствии в Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что MARUV не поедет на Евровидение от Украины, сославшись на то, что представители певицы и НОТУ не пришли к согласию касательно контракта. Такое решение спровоцировало настоящий скандал, часть украинцев возмутилась вмешательством чиновников в отбор на песенный конкурс.

После этого представители общественной телерадиокомпании предложили поехать на Евровидение группе Freedom-Jazz girls band, однако коллектив ответил отказом представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.