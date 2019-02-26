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Родстер Lamborghini Huracan. Фото: Flickr

Автопроизводитель показал обновленный родстер Lamborghini Huracan с открытым верхом (ФОТО)

26 фев 2019, 21:45
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Компания Lamborghini (Ламборгини) представила родстер без крыши Huracan Evo версии Spyder.

Двухдверное авто оснастили подруливающими задними колесами и системой векторизации тяги на всех четырех колесах. Под капотом установили двигатель V10 от Huracan Performante с отдачей 640 лошадиных сил и 600 Нм момента. Об этом сообщает motor1.

На купе установили «мягкую крышу», которую благодаря электрогидравлическому приводу, можно поднять или опустить за 17 секунд на скорости до 50 км/час. Специальные отводы для воздуха снижают турбулентность во время движения с открытым верхом. С нуля до 100 км/ч эта «Ламборгини» разгоняется за 3,1 секунды, а до 200 км/ч за 9,3 секунды. Родстер может максимально разгоняться до 325 км/час.

В Европе Huracаn Evo Spyder появится весной 2019 года. Машина будет стоить не менее 202 тыс. 437 евро.

Обновленный Lamborghini Huracan. Фото: motor1

Напомним, автопроизводитель Bentley (Бентли) из Великобритании представил скоростную версию кроссовера Bentayga Speed, который, по замыслу конструкторов, станет самым быстрым в мире серийным внедорожником.


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