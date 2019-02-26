Автопроизводитель показал обновленный родстер Lamborghini Huracan с открытым верхом (ФОТО)

Родстер Lamborghini Huracan. Фото: Flickr

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Компания Lamborghini (Ламборгини) представила родстер без крыши Huracan Evo версии Spyder.

Двухдверное авто оснастили подруливающими задними колесами и системой векторизации тяги на всех четырех колесах. Под капотом установили двигатель V10 от Huracan Performante с отдачей 640 лошадиных сил и 600 Нм момента. Об этом сообщает motor1.

На купе установили «мягкую крышу», которую благодаря электрогидравлическому приводу, можно поднять или опустить за 17 секунд на скорости до 50 км/час. Специальные отводы для воздуха снижают турбулентность во время движения с открытым верхом. С нуля до 100 км/ч эта «Ламборгини» разгоняется за 3,1 секунды, а до 200 км/ч за 9,3 секунды. Родстер может максимально разгоняться до 325 км/час.

В Европе Huracаn Evo Spyder появится весной 2019 года. Машина будет стоить не менее 202 тыс. 437 евро.

Напомним, автопроизводитель Bentley (Бентли) из Великобритании представил скоростную версию кроссовера Bentayga Speed, который, по замыслу конструкторов, станет самым быстрым в мире серийным внедорожником.