Самый популярный кроссовер 2026 года назвали СМИ. Фото:

https://racurs.ua/n217208-lidera-v-reytinge-samyh-populyarnyh-krossoverov-v-mire-nazvali-smi.html

Ракурс

Продаж кросоверів у світі в 2026 році зріс у порівнянні з 2025 роком.

У січні-вересні цього року світові продажі цих автомобілів сягнули 31 млн 709 тис. 103 авто. Це на 0,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Перше місце за продажами в світовому рейтингу серед моделей посіла Tesla Model Y. Це доволі незвично, бо це авто почали виробляти лише з 2020-го року. «Тесла» продемонструвала зростання продажів на 8,6%. Про це повідомляє Focus2Move.

Н другій сходинці Toyota RAV4, продажі якої скоротилися на 22,1%. Такий показник є найбільший падіння серед десяти найпопулярніших моделей. Трійку лідерів замикає Honda CR-V зі спадом на 0,9%.

Також серйозний попит був на Tata Punch, BMW X3 та Nissan Rogueю. Однак ці автомобілі не потрапили в ТОП-10 за популярністю.

Десятка найпопулярніших кросоверів:

Tesla Model Y (+8,6%)

Toyota RAV4 (-22,1%)

Honda CR-V (-0,9%)

Hyundai Tucson (+0,2%)

Kia Sportage (+0,9%)

Volkswagen Tiguan (+2,0%)

Mazda CX-5 (+16,5%)

Honda HR-V (-1,7%)

Toyota Corolla Cross (-9,4%)

Ford Explorer (+14,6%)

Нагадаємо, 16 жовтня компанія Tesla представила серійну версію електроавтомобіля Roadster. У ході презентація автівка виїхала на C-подібну рампу, зупинилася паралельно землі, а потім зістрибнула із вершини конструкції та зависла у повітрі перед м’якою посадкою. У салоні авто перебував гуманоїдний робот Optimus, але всі маневри виконувалися автоматично, бо були запрограмовані.

Джерело: Focus2Move