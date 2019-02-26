Госдеп США призвал Россию освободить политзаключенных Сенцова и Балуха

Олег Сенцов. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/n118681-gosdep-ssha-prizval-rossiu-osvobodit-politzakluchennyh-sencova-i-baluha.html

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Российскую Федерацию призвали освободить украинских политических заключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые удерживаются в российских тюрьмах за вымышленные правонарушения.

В День сопротивления Крыма российской оккупации РФ должна немедленно освободить крымчан, которые противостояли аннексии полуострова. Об этом 26 февраля написал заместитель спикера Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Роберт Палладино на собственной странице в Twitter.

По словам чиновника, в немедленном освобождении нуждаются Олег Сенцов и Владимир Балух. Кроме того, Палладино в очередной раз отметил позиции Вашингтона касательно того, что Крым — это территория Украины.

«В День крымского сопротивления российской оккупации мы повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия безосновательно задержала или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации. Свободу Сенцову, Кольченко, Балуху, Зейтуллаеву» -говорится в сообщении.

Напомним, украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь. Раньше его вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении. У него нет теплых вещей, поскольку перед этапированием российские тюремщики отказались принимать посылку с одеждой и продуктами в жены Владимира Натальи Балух.