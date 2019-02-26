Тысячи ящиков российской водки для Ким Чен Ына конфисковали таможенники в Нидерландах (ФОТО)

Ким Чен Ын. Фото: Утро

https://racurs.ua/n118680-tysyachi-yaschikov-rossiyskoy-vodki-dlya-kim-chen-yna-konfiskovali-tamojenniki-v-niderlandah-foto.html

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Российской водку для лидера КНДР Ким Чен Ына перехватили в Нидерландах таможенники.

Десятки тысяч бутылок с крепким спиртным напитком российского производства обнаружили в порту Роттердама. Водка предназначалась для лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и северокорейского военного руководства. Об этом 26 февраля сообщает The Guardian.

Таможенники изъяли в порту 90 тыс. бутылок российской водки торговой марки «Столбовая», которые были упакованы в 3 тыс. ящиков на грузовом корабле, что принадлежит Китаю. Часть упаковок была спрятана в фюзеляже самолета.

В документах отмечалось, что спиртное сначала попало в Гамбург, а уже оттуда — в Роттердам. Из Нидерландов водка должна была направиться в КНР. Благодаря предварительному расследованию стало известно, что груз должен был прибыть в Пхеньян.

Ранее сообщалось, что российский танкер «Тантал» по меньшей мере четыре раза с октября 2017 года по май 2018 года в море передавал топливо северокорейскому кораблю, что является нарушением введенных против КНДР санкций.