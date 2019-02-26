Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении-2019

Группа Freedom-Jazz girls band. Фото: KyivPost

https://racurs.ua/n118679-gruppa-freedom-jazz-otkazalas-predstavlyat-ukrainu-na-evrovidenii-2019.html

Racurs.ua

Группа Freedom-Jazz girls band не будет представлять Украину на нынешнем Евровидении.

Музыканты, которые заняли вторую строчку в рейтинге на Национальном отборе на Евровидение-2019, отказались от участия в песенном конкурсе. Об этом 26 февраля сообщатся на странице группы в Facebook.

Отмечается, что сегодня группа получил звонок от Национальной общественной телерадиокомпании Украины, но ответила отказом на предложение об участии в конкурсе.

«Мы безгранично счастливы, что вы помогли нам занять второе место национального отбора Евровидения-2019! Наша главная победа — это Вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь, мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе… Но только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия на Евровидении-2019», — говорится в сообщении.

Сейчас группа ведет переговоры о подписании контракта с европейским промоутером, музыканты работают над планированием ближайших концертов.

Напомним, в финале Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019 победила певица MARUV. Жюри отдало MARUV пять баллов, в то же время украинские зрители поддержали ее шестью баллами.

Однако, впоследствии в Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что MARUV не поедет на Евровидение от Украины, сославшись на то, что представители певицы и НОТУ не пришли к согласию касательно контракта. Такое решение спровоцировало настоящий скандал, часть украинцев возмутилась вмешательством чиновников в отбор на песенный конкурс.