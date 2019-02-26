Танкер «Тантал» совершил по крайней мере четыре передачи топлива Северной Корее

https://racurs.ua/n118645-rossiyskiy-tanker-neodnokratno-postavlyal-toplivo-severnoy-koree-narushaya-sankcii-oon-smi.html

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Российский танкер «Тантал» по меньшей мере четыре раза с октября 2017 года по май 2018 года в море передавал топливо северокорейскому кораблю, что является нарушением введенных против КНДР из-за ее ядерной программы международных санкций, которые включают ограничения на экспорт в Северную Корею нефтепродуктов.

Об этом агентству Reuters стало известно от двух членов экипажа, находившихся в этот момент на корабле. Опасаясь возможных последствий, они не стали называть свои имена.

Отмечается, что во время этих событий на танкере не работал транспондер, который позволяет отслеживать судно в море. По словам экспертов, это означает, что транспондер был намеренно выключен или «Тантал» вошел в зону, не охваченных радиолокатором. Свидетели рассказали, что передача происходила недалеко от Владивостока, вскоре после пересечения «Танталом» водной границы России.

Один из членов экипажа танкера сообщил журналистам, что видел северокорейский флаг и название судна — «Чон Мён-1».

В марте 2018 года «Чон Мён-1» был включен ООН в список судов, которые в обход санкций осуществляли поставки топлива в КНДР.

Вашингтон ранее заявлял о многочисленных фактах нарушения Россией введенных в отношении КНДР санкций. В ответ РФ заявила, что такие обвинения не подтверждены доказательствами.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня на бронепоезде прибыл во Вьетнам, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.