ЕС ввел санкции против 10 человек и 17 организаций за депортацию детей из Украины. Фото:

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Європейський Союз розширив санкції за депортацію дітей з України.

У понеділок, 28 вересня, Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 10 людей та 17 організацій, які причетні до депортації та примусового переміщення українських дітей до РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Також у списку ті, хто нав’язує дітям російську ідеологію та мілітаризоване навчання. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на заяву Ради ЄС.

Зазначається, що санкції стосуються організацій, які, за даними Євросоюзу, брали участь у русифікації дітей та їхній військово-патріотичній підготовці. Мова йде, зокрема, про Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії зі сфери дитячого відпочинку, туризму та розваг, а також дитячі табори й спортивні центри в РФ та на ТОТ України.

У списку опинився державний міжнародний дитячий табір «Сондовон» у Північній Кореї. Цей заклад сприяє переміщенню українських дітей з окупованих територій, а також поширює серед них проросійські наративи.

Також обмеження запровадили проти глави Татарстану Рустама Мінніханова. В ЄС вважають, що цей посадовець причетний до вивезення українських дітей до дитячих таборів у цьому регіоні РФ. Також обмеження стосуються посадовців окупаційних адміністрацій та керівників дитячих таборів і шкіл, що сприяють ідеологічній обробці дітей.

Нагадаємо, 22 вересня Рада Євросоюзу досягла компромісу щодо продовження санкцій проти майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб до 22 вересня 2029 року. При цьому європейці виключили з санкційного списку російського металургійного магната Алішера Усманова та банкіра-мільярдера Михайла Фрідмана. Саме цього домагалися Франція, Словаччина та Люксембург.

Джерело: «Суспільне»