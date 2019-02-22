Олег Сенцов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118503-seychas-v-rossii-glavnaya-tema-ukrainskie-vybory-novoe-pismo-sencova-iz-kolonii-za-polyarnym.html

Racurs.ua

Заместитель председателя Верховной Рады народный депутат Ирина Геращенко получила новое письмо от незаконно удерживаемого Кремлем украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В письме Сенцов, в частности, пишет о российском телевидении, где, по его словам, главная тема — будущие украинские выборы. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Они своим выборам, мне кажется, придают меньше значения, чем украинским выборам или американским», — отмечает Сенцов.

Он также отметил, что известный недавний эпизод с вице-спикером Рады и российской пропагандисткой Ольгой Скабеевою в ПАСЕ попал на российские телеэкраны очень цензурированным — из него вырезали озвученный Геращенко перечень 25-ти россиян, которых Украина готова передать в обмен на удерживаемых Кремлем политзаключенных, оставив только ее слова о готовности обмена.

«Я кричала эти слова, в том числе, в надежде, что их услышат наши пленники, что они услышат, что мы боремся, не опускаем руки», — отмечает вице-спикер.

Сенцов охарактеризовал российское телевидение как «новый вид искусства — театр абсурда».

«О сессии ПАСЕ они показывали, как Береза с каким-то журналистом толкали бедняжку Скабееву, когда она пыталась у тебя что-то спросить. Но зная хорошо российское ТВ и трепачку по фамилии Скабеева, понимаю, что что-то наверняка осталось за кадром!» — отмечает политзаключенный.

Напомним, инцидент с Геращенко и Скабеевой произошел в конце января в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы.