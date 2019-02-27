Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство после авиаударов: индийская армия приведена в полную боевую готовность

Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство после авиаударов. Фото: DNA India

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Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство над приграничными городами. Пакистан приостановил рейсы, которые прибывают в аэропорты Лахора, Исламабада, Сиалкота, Фейсалабада и Мултана. Индия запретила транзитные перелеты над Амритсаром. Из-за этого самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вернулся обратно в аэропорт Ташкента.

Индийская армия и пограничники приведены в полную боевую готовность вдоль всей границы с Пакистаном. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на газету The Times of India.

Сегодня военные Пакистана сбили два индийских военных самолета, которые пролетали над спорным регионом Кашмир. Одного из пилотов пакистанская сторона захватила в плен.

Индия же заявляла, что военные самолеты Пакистана пересекали линию контроля в Кашмире (фактически — это граница между странами в этом регионе), но индийская авиация смогла вытеснить нарушителей.

После этого конфликт между двумя сторонами на северо-западе полуострова Индостан начал обостряться.

Ранее сообщалось, что в результате нападения пакистанского смертника в Индии погибли 44 представителя полиции. Террорист взорвал автомобиль возле колонны автобусов правоохранителей.