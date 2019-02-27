Коррупция в оборонной сфере: НАБУ открыло уголовное производство после журналистского расследования

Детективы НАБУ внесли в ЕРДР изложенные в журналистском расследовании сведения, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n118704-korrupciya-v-oboronnoy-sfere-nabu-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-po-svedeniyam-iz-jurnalistskogo.html

Racurs.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по сведениям, изложенным в журналистском расследовании издания «Наші гроші» о возможной коррупции в оборонной сфере.

Проанализировав материалы расследования, в бюро установили, что часть описанных событий уже исследуется в рамках осуществляемых детективами НАБУ досудебных расследований, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Сведения о других фактах детективы НАБУ 26 февраля внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). По признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, начато досудебное расследование.

Напомним, недавно издание «Наші гроші» опубликовало расследование «Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)», в котором утверждается, что ряд должностных лиц получали откаты на поставках военной техники. Среди этого перечня, в частности, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (РНБО) Олег Гладковский и его сын Игорь, который намерен через суд добиться опровержения озвученной информации.