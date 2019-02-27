Катастрофа MH17: на Донбассе задержали боевика, который охранял обломки малазийского «Боинга» (ФОТО, ВИДЕО)

«Боинг-777» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года, фото: «Информатор»

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Оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы задержали 41-летнего боевика, который в 2014 году охранял обломки сбитого над Донбассом малазийского «Боинга».

Задержанный — гражданин Украины, который отбывал наказание за изнасилование в одной из колоний на оккупированных территориях, после чего присоединился к боевикам незаконного вооруженного формирования «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Находясь в рядах боевиков он также выполнял задания оккупантов на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области.

На опубликованных в соцсетях снимках задержанного можно было увидеть на фоне обломков авиалайнера из печально известного рейса Malaysia Airlines MH17. Как оказалось, боевик почти два месяца охранял обломки авиалайнера и вещи погибших. Он также подтвердил правоохранителям, что ракета, которая сбила пассажирский самолет, была выпущена из района оккупированного в то время села Грабово Шахтерского района, расположенного возле админграницы Донецкой и Луганской областей.

В связи с активизацией боевых действий боевик в ноябре 2014 года дезертировал из рядов террористов и скрывался в оккупированном Енакиево, а в феврале этого года перебрался в контролируемый украинскими властями Торецк.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в мае 2018 года Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу малазийского «Боинга».