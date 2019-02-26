В «Укроборонпроме» отреагировали на журналистское расследование о коррупции в оборонной сфере

Недавно издание «Наші гроші» опубликовало журналистское расследование возможной коррупции в оборонной сфере, фото: epravda.com.ua

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Racurs.ua

В госконцерне «Укроборонпром» отреагировали на недавнее журналистское расследование издания «Наші гроші» о возможной коррупции в оборонной сфере, связанной с деятельностью ряда чиновников.

Пресс-служба госконцерна отмечает, что считает некорректным оценивать содержание информации, приведенной журналистами.

«Ведь журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных», — подчеркивают в «Укроборонпроме».

В госконцерне отмечают, что использованная журналистами «Наших грошей» информация о деятельности компании «Оптимумспецдеталь» свидетельствует, что она могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых правоохранителями в 2015—2016 годах.

В «Укроборонпроме» отмечают, что заинтересованы в скорейшем расследовании этих уголовных производств и наказании связанных со злоупотреблениями лиц и предоставляют следователям всю необходимую информацию. Однако информации о том, в каком состоянии сейчас находятся соответствующие расследования, не имеют.

В пресс-службе госконцерна отмечают, что журналисты должны обращаться за проверкой полученной информации к ее истокам.

«Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов», — отмечают в «Укроборонпроме» и призывают воздерживаться от спекуляций и «информационных диверсий».

Напомним, недавно «Наші гроші» опубликовали журналистское расследование «Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)», в котором утверждается, что должностные лица военной сферы получали откаты с поставок военной техники. Один из фигурантов этого материала — сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь заявил о намерении обратиться в суд с требованием опровержения озвученной информации.