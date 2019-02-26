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Ракурс
Военнопленного моряка Сороку обещают прооперировать в России. Фото: Ruinformer.com

Военнопленному моряку Сороке назначили операцию в РФ

26 фев 2019, 16:11
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Военнопленного украинского моряка Василя Сороку планируют прооперировать в России. У Сороки ранена рука, разорваны три сухожилия и нерв.

На прошлой неделе военнопленного моряка обследовали в московской больнице, врач назначил проведение операции на раненной руке, сообщил в Facebook адвокат моряка Сергей Бадамшин.

По его словам, дата операции еще не назначена, сейчас проходит подготовка к ней. Специалисты отметили, что промедление с операцией может привести к необратимым последствиям. Отметим, что ранее раненную руку лечили врачи СИЗО с помощью уколов витамина В.

Также адвокат сообщил об общем состоянии военнопленного. По словам Бадамшина, Сорока бодр, к бытовым сложностям относится снисходительно.

Адвокат военнопленного украинского моряка рассказал о его состоянии. Скрин

Ранее стало известно, что политзаключенного Балуха этапируют из Краснодара, где он находился раньше. Сейчас украинского активиста, осужденного по сфабрикованному РФ делу, перевозят в колонию в Тверь.

Источник: Ракурс


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