Погода в Украине на 27 февраля: прогнозируют облачность и мокрый снег (КАРТА)

Мокрый снег обещают в Украине на 27 февраля

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Racurs.ua

Погода в Украине 27 февраля будет преимущественно снежная, почти во всех областях обещают осадки.

Днем по всей территории страны ожидается плюсовая температура — от 0° до 3° в восточных регионах, до 8° выше нуля в Карпатах. Ночью прогнозируют 0° до минус 2°. Ветер северный 7−12 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 февраля ожидается снежная, лишь ночью. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 1−3° выше нуля.

Во Львове завтра ночью будет идти мокрый снег. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 3−5° тепла.

В Одессе в среду осадки обещают только ночью. Температура ночью 0−2° мороза, днем столбики термометров покажут 4−6° тепла по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове завтра прогнозируют снег и мокрый снег. Температура ночью 0−2° мороза, днем 1−3° выше нуля.

В Карпатах 27 февраля осадки в виде снега будут идти только ночью. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 февраля ожидается довольно беспокойная. В течение суток ожидаются геомагнитные возмущения, вечером — слабая и малая геомагнитные бури.

Напомним, 26 февраля синоптики обещали облачную погоду в Украине, на территории большинства областей ожидаются снегопады. Днем на территории всей страны будет плюсовая температура, от 1° тепла, на севере до 4−6° выше нуля в западных областях.