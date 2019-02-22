Андрей Клюев, фото: rudenko.kiev.ua

https://racurs.ua/n118509-evrosouz-mojet-razmorozit-aktivy-klueva-smi.html

Racurs.ua

Европейский Союз может принять решение о размораживании активов бывшего главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвьяк.

В то же время санкции против самого экс-президента Виктора Януковича и 11-ти других его партнеров Евросоюз планирует продлить еще на год, отмечает Йозвьяк.

С февраля 2012 года по январь 2014 года Клюев был секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), затем — главой Администрации президента, до увольнения в конце февраля 2014 года Александром Турчиновым, назначенным Радой после побега Януковича исполняющим обязанности президента.

В начале марта 2014 года Совет Евросоюза принял решение о блокировании активов семьи Януковича и его ближайших соратников — всего 17 человек, подозреваемых в незаконном использовании бюджетных средств. Среди этого перечня был и Клюев.

Напомним, в марте 2018 года Евросоюз не стал продолжать санкции против Клюева и министра юстиции времен президентства Януковича Елены Лукаш.