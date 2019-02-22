Астрономы обнаружили новый самый далекий объект Солнечной системы

Астрономы обнаружили самый далекий объект Солнечной системы. Фото: Medium

https://racurs.ua/n118502-astronomy-obnarujili-samyy-dalekiy-obekt-solnechnoy-sistemy.html

Racurs.ua

Астрономы отыскали самый далекий объект Солнечной системы. Небесное тело находится от Солнца в 3,5 раза дальше Плутона и в 140 раз дальше Земли. Данный объект побил рекорд расстояния карликовой планеты Farout, которая отдалена от Солнца «лишь» в 120 раз дальше Земли. Новый объект получил шутливое название FarFarOut.

Открытие совершил Скотт Шеппард, астроном из Научного института Карнеги в Вашингтоне. Из-за сильной метели публичное выступление ученого было отложено, поэтому он просеял телескопические снимки окраин Солнечной системы. Их сделала его команда во время поиска гипотетической гигантской девятой планеты в прошлом месяце. Об этом сообщается на сайте Sciencе.

Во время исследования снимков, Шеппард заметил слабый объект, который оказался самым дальним, из когда-либо найденных. О своем открытии он сообщил во время перенесенного выступления 21 февраля.

В течение последнего десятилетия Шеппард и его сотрудники из других университетов постоянно исследуют ночное небо, используя самые мощные широкоугольные телескопы мира. Их работа позволила обнаружить 4/5 объектов, которые находятся на расстоянии 9 млрд км от Солнца.

Орбиты карликовой планеты Farout и нового объекта FarFarOut еще неизвестны. На их определение уйдет несколько лет. Неизвестно также достаточно ли далеко они находятся от остальной части Солнечной системы, чтобы на них не влияла гравитация больших планет.

Шеппард надеется, что новые объекты дадут больше подсказок о нахождении гипотетической планеты-гиганта. Уже на следующей неделе астроном летит в Чили, а через неделю — на Гавайи, где продолжит свои исследования ночного неба.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли недостающее звено в эволюции Солнечной системы.