Едем в Лондон: «Динамо» узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы

"Динамо" сыграет с "Челси", фото — УЕФА

https://racurs.ua/n118508-edem-v-london-dinamo-uznalo-sopernika-v-1-8-finala-ligi-evropy.html

Racurs.ua

Киевское «Динамо» 22 февраля узнало соперника в матчах 1/8 финала Лиги Европы. Во время жеребьевки в Ньоне стало известно, что киевляне померяются силами с лондонским «Челси».

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 7 марта, ответные — 14 марта. Соперник киевлян на предыдущей стадии выбил из турнира шведский «Мальме».

На этой стадии соревнований отсутствует разделение на сеяные и несеяные клубы. УЕФА с 2014 года разводит во время жеребьевки украинские и российские клубы, поэтому киевлянам ни при каких обстоятельствах не попали бы в соперники «Зенит» или «Краснодар».

Напомним, что вчера «Динамо» в Киеве минимально обыграло греческий «Олимпиакос» (1:0, гол забил новичок Фран Соль). В первом матче в Пирее киевляне сыграли с греками вничью 2:2 и поэтому прошли дальше.

Чемпион Украины «Шахтер» во Франкфурте проиграл «Айнтрахту» (1:4) и вылетел из еврокубков на стадии 1/16 финала, поскольку в первом матче в Харькове между этими соперниками зафиксировали ничью 2:2.