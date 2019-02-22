«Иногда лучше жевать»: в Минюсте ответили на заявление РФ об отказе ЕСПЧ удовлетворить запрос Киева относительно моряков

Россияне исказили решение ЕСПЧ, фото — Высокий Замок

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Украинский Минюст прокомментировал заявление российских коллег о решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое касалось плененных во время нападения в Керченском проливе украинских моряков.

Официальное толкование решения сообщил 22 февраля в Фейсбук Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины.

Министерство юстиции РФ сегодня заявило, что ЕСПЧ будто бы отказал Украине в удовлетворении иска о предоставлении медицинской помощи украинским морякам. Россияне сообщили, что запрос украинской стороны основывался на информации адвокатов и родственников моряков, которые утверждают, что состояние здоровья трех из них требует специализированной помощи.

«Как говорится, не Иванов, а Рабинович, не 10 тыс., а 10 рублей, не в „Спортлото“, а в преферанс и не выиграл, а проиграл», — иронизировал на это заявление российской юстиции Лещина.

По его словам, 4 декабря 2018 года ЕСПЧ по заявлению Минюста Украины вынес решение о применении мер предварительного характера, которым обязал правительство РФ «обеспечить надлежащее медицинское лечение украинским военно-морским служащим, в том числе раненым».

Россияне 10 и 19 декабря обращались в ЕСПЧ с заявлениями об отмене этого решения, но их отклонили.

15 февраля 2019 года министерство обратилось в ЕСПЧ с дополнительным заявлением, в котором предоставил суду новую информацию о медицинском состоянии трех раненых украинских моряков. Минюст обращал внимание ЕСПЧ на то, что их перевод в СИЗО «Лефортово» усложняет оказание медицинской помощи. Правительство Украины просило суд дать инструкции правительству РФ перевести моряков в специализированные медучреждения.

ЕСПЧ в ответ отметил, что новое ходатайство украинцев соответствует тому, что подавалось 28 ноября 2019 года, и охватывается указаниями, которые суд предоставил 4 декабря.

Лещина объяснил, что ЕСПЧ этой формулировкой сообщил, что ему не надо дополнительно указывать россиянам на необходимость предоставления раненым морякам соответствующей помощи, в том числе в специализированных медучреждениях. Правительство РФ обязано это сделать на основании предыдущего решения ЕСПЧ.