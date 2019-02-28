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В России на 10 лет посадили майора Черноморского флота якобы за шпионаж для Украины. Фото: pravdaurfo

В России на 10 лет посадили майора Черноморского флота якобы за шпионаж для Украины (ФОТО)

28 фев 2019, 17:49
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В РФ за шпионаж в пользу Украины осудили майора Черноморского флота РФ Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову (10 и 9 лет заключения соответственно). Долгополов будет отбывать срок в колонии строгого режима, а его сожительница — в колонии общего режима.

Такое решение 28 февраля принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на центр связей с общественностью ФСБ РФ.

Пару задержали в оккупированном Симферополе в сентябре 2017 года. Их обвинили в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), в частности в шпионаже для украинских спецслужб за денежное вознаграждение. «Работодателем» осужденных, по мнению ФСБ, является военная разведка Министерства обороны Украины.

Осужденный. Фото: ФСБ РФ

Российские силовики утверждали, что пара собирала информацию о деятельности Черноморского флота, что является государственной тайной и может навредить обороноспособности России.

Ранее сообщалось, что контрразведка Швеции задержала российского шпиона. По данным спецслужб страны, агент работал на Россию с 2017 года и передавал информацию о развитии высоких технологий.


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