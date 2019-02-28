В СНБО опровергают информацию о взрыве автомобиля Турчинова

Александр Турчинов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n118774-v-snbo-oprovergaut-informaciu-o-vzryve-avtomobilya-turchinova.html

Racurs.ua

В СНБО опровергают информацию о том, что автомобилем Audi, который сегодня в 11.00 взорвался в Оболонском районе Киева, пользуется секретарь ведомства Александр Турчинов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что Турчинов работает в обычном режиме.

«Враги могут не радоваться», — подчеркивают в СНБО.

О том, что этот автомобиль принадлежит Турчинову, ранее сообщило издание «Информатор» со ссылкой на близкие к секретарю СНБО источники. Отмечалось, что Турчинов длительное время на нем передвигался, однако впоследствии сменил на Toyota Land Cruiser 200.

Напомним, по предварительной информации, причиной взрыва стала граната, подброшенная под автомобиль неизвестным лицом. В результате инцидента пострадал водитель Audi, который после осмотра медиками от госпитализации отказался. Также был поврежден еще один автомобиль. Среди пешеходов жертв и пострадавших нет. По информации пресс-службы полиции Киева, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.