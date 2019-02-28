Астрономы из NASA зафиксировали слияние галактик. Фото: Популярная механика

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Racurs.ua

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали с помощью инфракрасного космического телескопа Spitzer процесс слияния нескольких пар галактик. Они еще не сошлись окончательно, но уже начали оказывать друг на друга гравитационное влияние.

Для некоторых из них слияние будет означать превращение в более яркую и крупную галактику, в то время как остальных ожидает гибель: процесс слияния постепенно остановит рождение новых звезд, а сами «проигравшие» галактики угаснут. Об этом сообщает naked-science, ссылаясь на Лабораторию реактивного движения NASA.

Как утверждают ученые, сейчас процесс слияния стал очень редким — его переживают лишь несколько процентов галактик. Около 6−10 млрд лет назад такие процессы происходили в несколько раз чаще. В те времена старые галактики предыдущих поколений сливались и образовывали новые крупные объекты, которые продолжали эволюционировать и структурироваться.

Поиском сливающихся галактик занимаются наблюдатели из проекта GOALS, которые уже исследовали около 200 таких пар, используя наземные телескопы. Самые необычные сливающиеся галактики сфотографировали с орбиты.

Звездообразование в галактике может прекратиться из-за сверхмассивной черной дыры, которая расположена в ее центре. Дыра притягивает к себе огромную массу материи и поглощает ее, обеспечивая подходящими условиями для рождения новых звезд. Однако усиленное поглощение может создать нестабильные условия и турбулентность, которые рассеивают материю и не позволяют ей сгустить для создания новых светил.

Напомним, ранее был обнаружен самый дальний объект Солнечной системы.