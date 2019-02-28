Александр Турчинов, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n118772-avtomobil-kotoryy-segodnya-vzorvali-v-kieve-prinadlejit-turchinovu-smi.html

Racurs.ua

Автомобиль Audi Q8, который сегодня взорвался в Оболонском районе Киева, возле жилого дома на проспекте Героев Сталинграда, принадлежит секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову.

Об этом изданию «Информатор» стало известно от источников в окружении секретаря СНБО.

Отмечается, что на этой машине Турчинов длительное время передвигался, однако впоследствии пересел на Toyota Land Cruiser 200.

«Но в любом случае эта Audi связана с ним», — отметил источник.

Взрыв произошел сегодня около 11.00. По предварительной информации фейсбук-сообщества «Киев оперативный», под автомобиль подбросили гранату.

После победы Революции достоинства Турчинов с 23 февраля по 7 июня 2014 года был исполняющим обязанности президента Украины, в частности, мог подписывать законы до избрания нового главы государства. Секретарем СНБО он стал 15 декабря 2014 года.

Напомним, в результате взрыва пострадал водитель автомобиля, который, однако, отказался от госпитализации. Также был поврежден еще один автомобиль, который стоял рядом. Никто из пешеходов не пострадал.