На раскопках в пустыне Атакама нашли неизвестные человечеству бактерии

Раскопки в пустыне Атакама осуществлялись с помощью марсохода, фото — sciencealert.com

https://racurs.ua/n118771-raskopki-v-pustyne-atakama-pomogli-uchenym-izuchit-pochvu-marsa.html

Racurs.ua

Раскопки в пустыне Атакама, которые проводились с помощью марсохода Zoe, помогли ученым получить больше информации о почве красной планеты.

Это произошло после того, как экспериментальный роботизированный марсоход Zoe выкопал странные бактерии в чилийской пустыне. Часть из них была неизвестна науке и показала адаптацию к условиям Марса, сообщили ученые в журнале Frontiers in Microbiology.

Исследователи выяснили, что робот-марсоход может изучать подповерхностную почву в наиболее похожей к условий Марса пустыне на Земле.

«Это важно, учитывая то, что любая жизнь на Марсе может происходить только под поверхностью», — прокомментировал исследование биолог Стивен Пойнтинг (Йельский университет).

Он считает, что хотя поверхность Марса намного жестче, чем в Атакаме, марсоходу Zoe удалось приблизить ученых к разгадке того, что жизнь возможна на красной планете.

Марсоход удачно просверлил чилийскую пустыню, взял примерно 90 образцов на глубине 80 см, в которых обнаружили подземные микробы. Их существование доказывает, что жизнь может храниться в достаточно суровых условиях.

Ученые заметили, что с увеличением глубины в бактериальном сообществе преобладают бактерии, которые могут процветать в чрезвычайно соленых и щелочных почвах. Но на глубине до 80 см их заменила конкретная группа бактерий, выживающая за счет переработки метана.

Пойнтинг считает именно эту группу наиболее интересной, ведь она живет довольно глубоко под поверхностью и способна использовать субстрат, подобный тому, который есть на Марсе. Ученые констатировали, что исследования в Атакаме позволяют утверждать — найти марсианские бактерии вполне возможно. Следующим шагом исследований будет более глубокое бурение — на глубине до 2 м.

В феврале «Ракурс» сообщал, что следы древних рек обнаружили на Марсе европейские ученые. Исследование проводило Европейское космическое агентство, которое обнародовало соответствующие фотографии.