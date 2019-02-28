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Объемы пожертвований партии «Батькивщина» значительно выросли во второй половине 2018 года, фото: «Українські Новини»
Кассирша супермаркета, работница автомойки и безработный: журналисты установили крупнейших «спонсоров» «Батькивщины» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n118770-kassirsha-supermarketa-rabotnica-avtomoyki-i-bezrabotnyy-jurnalisty-ustanovili-krupneyshih.htmlRacurs.ua
В течение второго полугодия 2018 года на счета партии «Батькивщина» поступили миллионы гривен в виде пожертвований, которые делались через подставных лиц.
Об этом говорится в новом расследовании телепрограммы «Наші гроші».
Проверяя информацию финансовых отчетов «Батькивщины» за второе полугодие 2018 года, периода, когда началась активная предвыборная агитация кандидата в президенты, лидера этой политсилы Юлии Тимошенко, журналисты установили, что значительная часть средств поступала от жителей небольших городов и поселков, которые жертвовали суммы от 150 тыс. грн.
К тому же, оказалось, что среди крупнейших доноров «Батькивщины» — безработный мужчина и работница автомойки из Сум, кассирша супермаркета из пригорода Киева и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.
Отмечается, что большинство из опрошенных журналистами «спонсоров» политсилы впервые слышала о своих пожертвованиях. Это может указывать на использование партией персональных данных с целью легализации средств, отмечается в расследовании.
Весной 2017 года «Наші гроші» уже писали о подобной схеме финансирования «Батькивщины». Однако тогда «донорами» этой политсилы указывались в основном пенсионеры из Киевской области, которые в общении с журналистами признавались, что на самом деле не жертвовали значительные суммы.
Напомним, недавно «Наші гроші» опубликовали расследование о возможной коррупции в оборонной сфере. Один из фигурантов этого расследования — сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь заявил, что будет через суд будет добиваться опровержения.
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