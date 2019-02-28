Кассирша супермаркета, работница автомойки и безработный: журналисты установили крупнейших «спонсоров» «Батькивщины» (ВИДЕО)

Объемы пожертвований партии «Батькивщина» значительно выросли во второй половине 2018 года, фото: «Українські Новини»

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В течение второго полугодия 2018 года на счета партии «Батькивщина» поступили миллионы гривен в виде пожертвований, которые делались через подставных лиц.

Об этом говорится в новом расследовании телепрограммы «Наші гроші».

Проверяя информацию финансовых отчетов «Батькивщины» за второе полугодие 2018 года, периода, когда началась активная предвыборная агитация кандидата в президенты, лидера этой политсилы Юлии Тимошенко, журналисты установили, что значительная часть средств поступала от жителей небольших городов и поселков, которые жертвовали суммы от 150 тыс. грн.

К тому же, оказалось, что среди крупнейших доноров «Батькивщины» — безработный мужчина и работница автомойки из Сум, кассирша супермаркета из пригорода Киева и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.

Отмечается, что большинство из опрошенных журналистами «спонсоров» политсилы впервые слышала о своих пожертвованиях. Это может указывать на использование партией персональных данных с целью легализации средств, отмечается в расследовании.

Весной 2017 года «Наші гроші» уже писали о подобной схеме финансирования «Батькивщины». Однако тогда «донорами» этой политсилы указывались в основном пенсионеры из Киевской области, которые в общении с журналистами признавались, что на самом деле не жертвовали значительные суммы.

Напомним, недавно «Наші гроші» опубликовали расследование о возможной коррупции в оборонной сфере. Один из фигурантов этого расследования — сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь заявил, что будет через суд будет добиваться опровержения.