Взрыв автомобиля произошел в Киеве, пострадал водитель (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве взорвалась машина, водитель пострадал. Фото: world.korupciya.com

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Взрыв автомобиля в Оболонском районе Киева произошел сегодня около 11.00.

Взорвалась машина марки Audi (Ауди), которая была припаркована возле жилого дома на пр. Героев Сталинграда, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

В результате взрыва пострадал водитель машины, однако он получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации. Из прохожих никто не пострадал. Также была повреждена машина, стоявшая рядом.

Правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.