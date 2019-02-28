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Ракурс
В Киеве взорвалась машина, водитель пострадал. Фото: world.korupciya.com

Взрыв автомобиля произошел в Киеве, пострадал водитель (ФОТО, ВИДЕО)

28 фев 2019, 13:57
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Взрыв автомобиля в Оболонском районе Киева произошел сегодня около 11.00.

Взорвалась машина марки Audi (Ауди), которая была припаркована возле жилого дома на пр. Героев Сталинграда, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

В результате взрыва пострадал водитель машины, однако он получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации. Из прохожих никто не пострадал. Также была повреждена машина, стоявшая рядом.

Правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

В Оболонском районе столицы взорвалась машина. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Источник: Ракурс


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