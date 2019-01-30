Взрывчатку для подрыва автомобиля в Киеве замаскировали под «шашку» такси

Покушение на убийство в Киеве, фото — ForumDaily

https://racurs.ua/n117465-vzryvchatku-dlya-podryva-avtomobilya-v-kieve-zamaskirovali-pod-shashku-taksi.html

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Взрывчатку для покушения на руководителя охраны одного из предприятий Киева неизвестные замаскировали под «шашкой» такси.

Ее мужчина заметил на своем автомобиле утром, когда собирался ехать на работу, сообщают 30 января УНН со ссылкой на полицию Киева.

Когда он сбросил «шашку» с крыши, заметил под ней неизвестное устройство. Мужчина вызвал полицию, которая выяснила, что на крыше автомобиля злоумышленники закрепили радиоуправляемое взрывное устройство.

Предварительная информация от взрывотехников — устройство содержало 200 г взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.

Напомним, что 28 января в Одессе посреди улицы обнаружили опасную находку — две тротиловые шашки. Их подбросили на остановку общественного транспорта в Киевском районе города. Взрывчатку заметили прохожие и сообщили полиции о подозрительных предметах.